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Арестована мать, задушившая двух своих детей

15:22
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Она призналась в убийстве на допросе

Останкинский суд арестовал на два месяца москвичку, подозреваемую в убийстве своих собственных детей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Тела пятилетней девочки и трехлетнего мальчика обнаружил во вторник вечером отец, который вернулся с работы. 25-летняя мать также находилась в квартире, но была в неадекватном состоянии.

В ходе допроса она призналась в том, что задушила детей, когда они спали. Женщину сразу задержали. Ей предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

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