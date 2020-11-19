В парке "Кузьминки" открылась новогодняя "Тропа сказок"

Главное - не забыть о мерах предосторожности

До Нового года ещё полтора месяца, а в парке "Кузьминки" уже начали к нему готовиться. Там, в усадьбе Деда Мороза, появилась Тропа сказок. Прогулявшись по ней, можно увидеть любимых героев, а ещё встретиться с главным волшебником зимы. Фантазировать и загадывать желания разрешается, но главное - не забывать о социальной дистанции.

В волшебном лесу московской усадьбы Деда Мороза оживают сказки. Обаятельно улыбается чеширский кот, встали в ряд все 12 месяцев, и что-то явно замышляет, помешивая зелье, злая волшебница Гингема. Вообще со снадобьем тут нужно поосторожнее, бывают побочные эффекты.

Путешествовать по страницам любимых книг из детства теперь можно в парке Кузьминки, в резиденции главного зимнего волшебника. Всего на Тропе сказок можно узнать шесть российских и зарубежных произведений.

"Без "12 месяцев" никак. "Алиса в стране чудес" - самая любимая сказка детворы. Конечно, Урфин Джус и его деревянные солдаты. И "Елочка" замечательного писателя Сутеева. Ну и "Щелкунчик" Гофмана - все сказки в гости к нам", - говорит московский Дед Мороз.

Самый верный помощник Дедушки Мороза - Снеговик-Почтовик - рассказывает интересные факты о любимых сказках и проводит экскурсии.

На этой тропе можно помочь найти героям ум, храбрость и доброе сердце. Здесь можно вспоминать известные истории и фантазировать. А все экспонаты этого сказочного музея под открытым небом можно трогать руками. И даже ногами, например, померить хрустальную туфельку Золушки, пусть исполинских размеров и холодную.

На волшебной тропе все не то, чем кажется. Все фигуры изготовлены из бетона по запатентованной технологии.

"Эта технология дает нам возможность передать натурально вещи и добавить какие-то сказочные вещи. Мы можем увидеть какую-то мордочку. А издалека посмотрим: будет живое дерево. Художник имеет возможность передать полностью кору и сказочность", - рассказывает начальник производства художественной мастерской Никита Коваленко.

Особенность работы с арт-бетоном в том, что художникам приходилось работать быстро. Цементная смесь остается пластичной всего несколько часов, а потом застывает. Зато такие фигуры очень прочные, хоть и тяжелые. Каждая весит около полутонны, а самая внушительная - карета Золушки - все полторы. Всего в парке 65 сказочных героев.

Прогулку можно совместить с корреспонденцией. У Деда Мороза уже заработала электронная почта, а в парках появились такие волшебные ящики. Волшебник обещает, что постарается ответить всем.

Наталья Тарасова, Егор Хлябич, Вячеслав Казаков, "ТВ Центр".

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