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Путин отметил обоснованность претензий россиян к власти

13:40
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Государство обязано выполнять обещания

У Россиян накопилось много претензий к государству, но они, как правило, обоснованные.

Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Руководитель ФНС доложил президенту о том, что приобретение статуса самозанятого позволяет россиянам избежать излишней административной нагрузки.

"Конечно, у граждан всегда много претензий к государству, и обоснованно, как правило, но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития, в данном случае в этом секторе экономики", - заявил глава государства (цитата по ТАСС).

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