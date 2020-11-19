Московский зоопарк показал видео сезонного переселения пингвинов

Одних отправляют в уютные домики, других - на свежий воздух

В Московском зоопарке с наступлением холодов меняются вольерами пингвины. Одних отправляют в уютные домики, других - на свежий воздух.

Сотрудники сами переносят животных, поскольку пингвины из-за коротких лап быстро передвигаться не могут. Сейчас у пингвинов Гумбольдта наступает время размножения. Им нужны комфортные условия и температура не ниже 12 тепла. У папуанских пингвинов этот период начнётся только летом, поэтому их перевели в уличный вольер. Они этому явно рады - с удовольствием ныряют в ледяной бассейн.

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