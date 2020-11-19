В Москве открыли новые пункты для сдачи плазмы с антителами к COVID-19

Дефицита донорской крови и ее компонентов нет, заявили в Мосгорздраве

В Москве нет критического дефицита донорской крови и её компонентов. Об этом заявили в департаменте здравоохранения Москвы. В городе созданы резервные запасы. При необходимости их распределяют по московским больницам.

Отделения переливания крови принимают доноров каждый день, включая субботу и воскресенье, сообщает "ТВ Центр". Поскольку желающих помочь больным коронавирусом и сдать плазму крови много, было решено открыть еще три дополнительных пункта. Теперь их в столице семь. Новые с сегодняшнего дня открылись на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, в больнице имени Ерамишанцева и 76-й больнице имени Ворохобова.

Абсолютными противопоказаниями для потенциальных доноров являются инфекционные и онкологические заболевания, а также болезни крови.

"Процедура длится в среднем где-то 40 минут, поскольку это аппаратная процедура, забирается только плазма, все остальные компоненты возвращаются донору в процессе этой процедуры", - сказала заведующая отделением переливания крови ГКБ №67 Оксана Крутилина.

"У меня антител много выработалось. Я подумал, почему бы не помочь людям - и записался", - рассказал донор Константин.

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