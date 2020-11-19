В Москве прошли рейды по соблюдению противокоронавирусных мер

Больше всего нарушений выявлено в фитнес-клубе у метро "Проспект Вернадского"

Минувшим вечером инспекторы ОАТИ проверили Театр Табакова и кинотеатр "Космос" на предмет соблюдения санитарных норм, которые введены в столице в связи с пандемией коронавируса. Нарушений не выявили. Залы оказались заполнены на 25%, что соответствует указу мэра Москвы Сергея Собянина. Все зрители и персонал находились в масках, даже в фойе и гардеробе.

На Арбате проверили почти 20 заведений общепита, которые должны закрываться в 11 вечера. В основном все выполняют новые требования, лишь в нескольких из них в зале остались посетители, передает "ТВ Центр". После беседы с инспекторами они покинули помещение, а заведения закрыли до утра.

Больше всего нарушений выявлено в фитнес-клубе в районе метро "Проспект Вернадского". Только после визита проверяющих там начали обрабатывать поверхности. Список нарушений в итоге оказался намного больше.

"Не проводится обеззараживание воздуха, поверхностей и помещений, отсутствует рециркуляторы, отсутствуют антисептики для рук в местах общего пользования, также не проводятся очитка и обеззараживание, дезинфекция системы вентиляции, не усилен производственный контроль", - сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Шамиль Мустафаев.

Теперь заведению грозит штраф в 150 тысяч рублей, либо остановка деятельности до 90 суток.

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