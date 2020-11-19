Правительство направит еще 80 млрд руб. на поддержку регионов

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

Дополнительные 80 миллиардов рублей правительство направит в регионы, чтобы компенсировать потери из-за коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Субсидии получат 39 субъектов, передает "ТВ Центр". Эти средства в том числе помогут выполнить все социальные обязательства. Также Михаил Мишустин сообщил, что с 2022 года выплаты по больничным и пособия по материнству будут оформляться напрямую из Фонда социального страхования. Благодаря этому у работодателя станет меньше бумажной работы, а люди быстрее получат положенные средства. Проект в пилотном режиме был запущен в нескольких регионах и хорошо себя зарекомендовал.

"Более того, мы перейдем на проактивный формат работы. Пособие по нетрудоспособности, беременности и родам - все это будет оформляться автоматически на основании электронного листка о нетрудоспособности. Никакие заявления писать не нужно. Получение сведений для таких пособий будет автоматическим. Это поможет людям сберечь время, силы и нервы", - заявил председатель правительства.

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