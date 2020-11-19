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Пригожин пошутил про коронавирус и разозлил подписчиков

14:02
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Шутка задела чувства людей

Иосиф Пригожин решил повеселить подписчиков шутливым четверостишьем про коронавирус, но в результате получил шквал критики - не все оценили юмор продюсера.
Пригожин раскритиковал поющих блогеров

В стихотворении коротко рассказывается о мальчике, который не носил защитную маску и заболел коронавирусом, после чего решил навестить бабушку. В результате он получил не только антитела, но и квартиру, которая досталась ему от бабушки.

Подписчиков возмутил черный юмор продюсера. Пригожину сделали замечание и призвали не смеяться над горем, а также помнить о людях, у которых болезнь унесла жизни близких.

"У него с головой реально проблемы, в Дубае перегрелся", "Не смешно вообще! Особенно тем людям, у которых умерли родные", "Когда-нибудь это коснется вас и ваших близких. Посмотрим, будет ли вам так же весело", - написали комментаторы.

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