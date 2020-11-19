Врач рассказала, почему аллергики меньше заражаются коронавирусом

Все дело в восприимчивости

Аллерголог Вера Ревякина заявила, что люди, которые страдают от аллергии, менее восприимчивы к коронавирусной инфекции.

По словам врача, дело кроется в рецепторах, которые у аллергиков не настолько чувствительные, как у людей без аллергии, передает РИА Новости.

"Больные с аллергией болеют меньше коронавирусной инфекцией, потому что у них так устроен рецептурный аппарат, что они меньше восприимчивы к новой коронавирусной инфекции", - рассказала Ревякина.

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