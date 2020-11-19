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"Не хватило мудрости и ума": Мария Ивакова о разводе с мужем

14:21
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Девушка призналась, что была эгоистичной

Актриса и телеведущая Мария Ивакова рассказала, почему развелась с бывшим мужем – бизнесменом Эрнестом Рудяком. По ее словам, тогда она была эгоистичной и ей не хватило "мудрости и ума".
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"Мне казалось, что как-то всё должно получаться. Ну, если не получается, значит, что-то не то. Как только стали интересы у нас не общие, вместо того, чтобы сделать что-то общее, что-то придумать, мы стали наоборот расходиться", - рассказал Ивакова в эфире программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр".

По словам телеведущей, они с партнером пожелали друг другу всего хорошего и на этом разошлись. При этом подруги Иваковой решение девушки не одобрили, поскольку муж был обеспеченным человеком.

"Когда мои подруги узнали, что я развожусь, они просто: "Ты что? Да как? Ты посмотри - вы идеальная пара. Вы такие вообще... И где ты ещё такого мужика найдёшь?" Я тоже понимала шансы, что, наверное, я не знаю, найду ли я кого-нибудь, но всё равно мне тогда было страшно. А с другой стороны, я думала, зато я буду честна с собой. Я думала, ну ладно, не пропаду. Сказала я: "Эгей!" и развелась", - рассказала бывшая ведущая программы "Орел и решка".

Брак Марии Иваковой и Эрнеста Рудяка распался в 2014 году.

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