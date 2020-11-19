Минздрав отказался выводить аборты из системы ОМС

Ранее репродуктолог предложил создать абортарии

Минздрав России прокомментировал призыв вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ведомство категорично не поддерживает прерывание беременности вне рамок системы здравоохранения, передает "Интерфакс". Минздрав комплексную программу профилактики абортов. Например, женщинам оказывается психологическая помощь

"Только за один 2019 год число абортов по желанию женщины снизилось на 11%, или более чем на 29,9 тысячи случаев, за пять лет - на 41%, то есть более чем на 182,1 тысячи случаев в год", - заявили в пресс-службе.

Ранее главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин в эфире радиостанции "Говорит Москва" предложил создать в России абортарии и передать их в ведение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Для этого нужно вывести аборты из системы обязательного и добровольного медстрахования.

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