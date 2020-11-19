Россияне перестают уклоняться от налогов

Об этом рассказал глава ФНС

Глава ФНС Даниил Егоров заявил, что россияне начали избавляться от привычки уклоняться от уплаты налогов. По его словам, сейчас гораздо реже приходится воздействовать на людей при помощи дополнительных мер принуждения и контроля со стороны налоговых органов.

"Мы сегодня наблюдаем минимальную сумму, долю налогового разрыва (разницу между уплаченными налогами и суммами, заявленными налогоплательщиками к возмещению – прим. ред.), например, в НДС, 0,43% от всех оборотов, всех вычетов страны. Такой минимальной цифры мы еще не наблюдали, а качество, то есть привычка ухода от уплаты налогов, по сути, сама уходит. Даже в такой кризисной ситуации мы все равно наблюдаем очень низкие показатели налогового разрыва – это, мне кажется, особенная ценность", - отметил Егоров на встрече с Владимиром Путиным.

По его словам, в течение последних лет ФНС значительно уменьшила количество проверок. Глава ведомства подчеркнул, что на сегодняшний день основной задачей является создание атмосферы, в которой людям спокойно и комфортно работать. "Именно поэтому мы и ограничения сделали по взысканию, очень аккуратно к этому подходим, по контрольным мероприятиям, и банкротство перенесено", - подчеркнул Егоров.

Он добавил, что сотрудники ФНС стараются делать упор на снижение конфликтности в налоговой сфере. По его мнению, именно это стимулирует людей выплачивать налоги самостоятельно, а не по принуждению, передает РИА Новости.

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