В Москве подвели итоги международного чемпионата профмастерства

Москвичи взяли 10 наград "Best of Nations" из 19

Участники из Москвы победили более чем в половине компетенций прошедшего международного чемпионата профмастерства BRICS Future Skills Challengе, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, чемпионат проходил в очно-дистанционном формате, в мероприятии приняли участие более тысячи конкурсантов в возрасте от 16 до 35 лет.

"Триумф сборной Москвы на прошедшем финале национального чемпионата "Молодые профессионалы" наглядно показал качество и масштабность столичной системы профессионального образования, а также важность и незаменимость перспективных прикладных навыков и технологий", - сказала Ракова.

Она отметила, что в этом году чемпионат проводился в российской столице. Заммэра поздравила участников и подчеркнула, что московские конкурсанты победили в 10 из 19 номинаций.

Несмотря на то, что соревнования проходили в Москве, участники соревновались на площадках в своих странах. За ходом состязаний следили эксперты, которые расположились в Центре управления соревнованиями.

Ракова добавила, что москвичи победили в таких компетенциях, как: "Аддитивное производство", "Инженерия космических систем", "Интернет вещей", "Интернет-маркетинг", "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "Машинное обучение и большие данные", "Обслуживание сервисных роботов", "Роботизированная сварка", "Технологии информационного моделирования BIM", "Управление жизненным циклом".

Чемпионат BRICS Future Skills Challenge стал первым в мире международным чемпионатом в очно-дистанционном формате, в ходе которого в режиме реального времени в пяти странах опробовали новые технологические и цифровые решения для чемпионатов профессионального мастерства, разработанные Союзом WorldSkills Russia, а также специальные цифровые платформы партнеров, которые стали площадками для проведения чемпионата.

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