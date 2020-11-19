Суд оправдал экс-руководство ярославской колонии по делу о пытках

Шесть осужденных освобождены в зале суда

Заволжский суд Ярославля оправдал двоих из 13 обвиняемых по делу о пытках в колонии №1.

Это бывший заместитель начальника колонии по вопросам безопасности Игит Михайлов и занимавший на момент инцидента должность врио руководителя ИК Дмитрий Николаев, передает РИА Новости.

Оставшиеся 11 осужденных получили сроки от трех лет до четырех лет колонии. Шестерых освободили в зале суда, так они уже отбыли назначенные сроки под стражей.

Уголовное дело о пытках в ИК-1 было возбуждено летом 2018 года после публикации в СМИ видео избиения заключенного Евгения Макарова. На кадрах люди в форме били мужчину резиновой дубинкой по ногам и лили ему на голову воду из ведра. Избиение сопровождалось нецензурной бранью.

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