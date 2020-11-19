Юрия Шатунова оставили без "Белых роз"

Об этом сообщил Андрей Разин

Апелляционный суд запретил Юрию Шатунову исполнять песни группы "Ласковый май", в том числе и знаменитые "Белые розы", сообщил продюсер Андрей Разин. Теперь правообладателем песен стал Руслан Филатов.

"Теперь без разрешения Руслана Филатова он не имеет права выходить на сцену и петь эти песни", - заявил Разин. Он отметил, что отныне Шатунов никак не относится к творчеству "Ласкового мая".

Разин добавил, что конфликт произошел по вине директора Шатунова Юрия Кудряшова. "Пока пройдут эти суды, Юра поймёт, что эта банда завела его не в ту сторону", - считает продюсер.

Летом этого года Разин обратился к Шатунову с просьбой передать все права на творчество "Ласкового мая", чтобы использовать песни в фильме о группе, но Шатунов не пошел на контакт. Тогда продюсер заявил, что, если вопрос о передаче всех прав на творчество на безвозмездной основе не будет решен, что все права уйдут третьей стороне для взыскания убытков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"