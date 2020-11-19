ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Юрия Шатунова оставили без "Белых роз"

16:00
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Об этом сообщил Андрей Разин

Апелляционный суд запретил Юрию Шатунову исполнять песни группы "Ласковый май", в том числе и знаменитые "Белые розы", сообщил продюсер Андрей Разин. Теперь правообладателем песен стал Руслан Филатов.

"Не хватило мудрости и ума": Мария Ивакова о разводе с мужем
Пригожин пошутил про коронавирус и разозлил подписчиков

"Теперь без разрешения Руслана Филатова он не имеет права выходить на сцену и петь эти песни", - заявил Разин. Он отметил, что отныне Шатунов никак не относится к творчеству "Ласкового мая".

Разин добавил, что конфликт произошел по вине директора Шатунова Юрия Кудряшова. "Пока пройдут эти суды, Юра поймёт, что эта банда завела его не в ту сторону", - считает продюсер.

Летом этого года Разин обратился к Шатунову с просьбой передать все права на творчество "Ласкового мая", чтобы использовать песни в фильме о группе, но Шатунов не пошел на контакт. Тогда продюсер заявил, что, если вопрос о передаче всех прав на творчество на безвозмездной основе не будет решен, что все права уйдут третьей стороне для взыскания убытков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Юрий Шатунов
Юрий Шатунов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.