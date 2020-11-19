Синоптик рассказал, когда Москву завалит снегом

Обильного снегопада стоит ждать к пятнице
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал об обильных осадках, которые ждут столицу в конце недели. Уже в пятницу в Москве выпадет до трех сантиметров снега.
"В предстоящие выходные высота снежного покрова подрастет до 5-6 сантиметров", - сообщил он агентству РИА Новости.
Начиная со следующей недели снежный покров будет постепенно нарастать. "Циклоническая деятельность в течение всей последней недели ноября будет способствовать формированию новых снеговых туч", - сказал специалист.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что ледяная корка исчезнет со столичных улиц уже к утру пятницы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"