Синоптик рассказал, когда Москву завалит снегом

Обильного снегопада стоит ждать к пятнице

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал об обильных осадках, которые ждут столицу в конце недели. Уже в пятницу в Москве выпадет до трех сантиметров снега.

"В предстоящие выходные высота снежного покрова подрастет до 5-6 сантиметров", - сообщил он агентству РИА Новости.

Начиная со следующей недели снежный покров будет постепенно нарастать. "Циклоническая деятельность в течение всей последней недели ноября будет способствовать формированию новых снеговых туч", - сказал специалист.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что ледяная корка исчезнет со столичных улиц уже к утру пятницы.

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