Миллион доз вакцины "Спутник V" выпустит в декабре компания в Петербурге

Цель – 4 миллиона доз в месяц

Миллион доз вакцины от коронавируса "Спутник V" выпустит в декабре петербургская биотехнологическая компания Biocad. Цель – выйти на производство 4 миллионов доз в месяц, сообщил гендиректор компании Дмитрий Морозов.

"По моим расчетам, мы должны делать 3-4 млн доз в месяц для того, чтобы хотя бы частично закрывать потребность. Когда это будет, мне сложно сказать. Сейчас мы планируем в декабре выйти на 1 млн доз, и дальше - будем наращивать", - сказал Морозов на заседании XIII Петербургского международного инновационного форума в четверг.

Соглашение с Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи о промышленном выпуске "Спутник V" компания Biocad подписала 23 сентября. 19 ноября стало известно, что производители российской вакцины от коронавируса подали заявку на сертификацию препарата в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения.

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