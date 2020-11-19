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Россиянин застрелил школьницу и ранил ее брата

15:49
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Девочка скончалась на месте, юноша в коме

В Иркутской области задержали 22-летнего местного жителя, который устроил стрельбу из нарезного оружия по группе подростков.
Солдат-срочник во время расстрела прикрылся телом сослуживца

Инцидент произошел накануне вечером в селе Барлук по адресу: улица Гагарина, 4. Компания из пяти девушек и юношей приехала в гости к своему знакомому. Во дворе дома между братом и сестрой произошел словесный конфликт. В этот момент хозяин дома, будучи пьяным, вышел на улицу и дважды выстрелил в воздух из незарегистрированного нарезного карабина марки "Сайга".

После этого он направил ружье в сторону людей и произвел еще несколько выстрелов. В результате 15-летняя девочка скончалась на месте происшествия, ее 17-летний брат госпитализирован с огнестрельным ранением головы. Сейчас он в коме.

Подозреваемого задержали на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Убийство" и "Покушение на убийство", говорится в сообщении СК. Свою вину мужчина признал. 

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