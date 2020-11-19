Медведев заявил о необходимости повышения уровня жизни в селах

Этому стоит уделить особое внимание

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время важно уделить отдельное внимание развитию российских сел.

Политик отметил, что для успешного развития аграрной сферы немаловажным вопросом является и повышение уровня жизни в селах. Медведев подчеркнул, что российский агробизнес сегодня во многом соответствует международным стандартам, но условия жизни в селах "мягко говоря, сильно отстают".

"Но государство продолжает обновлять инфраструктуру, содействовать повышению занятости, естественно, занимаются жильем, в том числе за счет запуска программы сельской ипотеки", - подчеркнул Медведев.

Он добавил, что значительную эффективность показывает государственная программа по комплексному развитию сельских территорий, передает РИА Новости.

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