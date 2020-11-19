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Стал известен ранний симптом особо опасного рака

16:02
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Болезнь обычно развивается незаметно

Развитие сахарного диабета у людей с нормальным или пониженным весом может свидетельствовать о наличии особого опасного вида онкологии – рака поджелудочной железы. О раннем симптоме смертельно опасного заболевания рассказал американский гастроэнтеролог Майкл Уоллес.
Онколог объяснил, как избежать рака

Эксперт пояснил, что рак поджелудочной железы обычно развивается незаметно, метастазы появляются до того, как заболевание удается диагностировать. Тревожный признак - сахарный диабет, который неожиданно обнаруживается у людей с нормальным или низким весом, у пожилых или у курильщиков.

Уточнить диагноз можно с помощью появившихся в последнее время методов ранней диагностики и лечения рака поджелудочной железы. В их числе – МРТ, а также анализ пищеварительного сока на маркеры раннего рака, сообщается в пресс-релизе на портале MedicalXpress.

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