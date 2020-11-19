Стал известен ранний симптом особо опасного рака

Болезнь обычно развивается незаметно

Развитие сахарного диабета у людей с нормальным или пониженным весом может свидетельствовать о наличии особого опасного вида онкологии – рака поджелудочной железы. О раннем симптоме смертельно опасного заболевания рассказал американский гастроэнтеролог Майкл Уоллес.

Эксперт пояснил, что рак поджелудочной железы обычно развивается незаметно, метастазы появляются до того, как заболевание удается диагностировать. Тревожный признак - сахарный диабет, который неожиданно обнаруживается у людей с нормальным или низким весом, у пожилых или у курильщиков.

Уточнить диагноз можно с помощью появившихся в последнее время методов ранней диагностики и лечения рака поджелудочной железы. В их числе – МРТ, а также анализ пищеварительного сока на маркеры раннего рака, сообщается в пресс-релизе на портале MedicalXpress.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"