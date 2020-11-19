Собянин поблагодарил волонтеров и соцработников за заботу о москвичах

В оказании помощи во время пандемии участвуют около 40 тысяч человек

Мэр столицы Сергей Собянин в четверг провел встречу с волонтерами и соцработниками во флагманском волонтерском штабе, который расположен в центре города. Он поблагодарил их за доброту и отзывчивость.

Собянин отметил, что людям, которые оказались в сложной ситуации во время пандемии COVID-19, оказывают помощь порядка 40 тысяч москвичей.

"Пандемия - это не только вызов медицинской системе, вызов врачам, вызов всей системе управления, но это и вызов всему обществу. По сути дела, мы с вами проходим тест - тест на доброту, отзывчивость, на понимание друг друга", - отметил мэр.

Собянин также отметил, что к оказанию помощи во время пандемии коронавируса присоединилось много столичных предприятий.

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