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Мурашко потребовал от регионов ускорить выдачу лекарств пациентам с COVID-19

16:32
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Успех лечения зависит от своевременного начала терапии

Глава Минздрава напомнил о необходимости введения ограничительных мер в регионах, где заболеваемость коронавирусом на высоком уровне. Михаил Мурашко отметил, что меры могут быть точечными – то есть, относиться к отдельным муниципалитетам, где складывается наиболее острая ситуация.
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"Главы регионов с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и высочайшей нагрузкой на систему здравоохранения должны предпринимать адекватные действия для улучшения ситуации", - заявил министр на селекторном совещании с руководителями региональных органов здравоохранения. Он подчеркнул, что, к сожалению, не все главы субъектов пока воспользовались этим правом.

Мурашко потребовал ускорить выдачу бесплатных лекарств пациентам с COVID-19, которые проходят лечение амбулаторно. Глава Минздрава подчеркнул, что от своевременного начала терапии зависит успех лечения, передает ТАСС.

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