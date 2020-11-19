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Николай Шумаков: сеть дорог в Москве нуждается в дальнейшем расширении

16:46
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Ввод новых участков скоростных магистралей позволяет соединять районы столицы

Транспортный каркас необходим для дальнейшего функционирования Москвы. Такое мнение высказал президент союза московских архитекторов Николай Шумаков. По его словам, сеть столичных дорог нуждается в дальнейшем расширении.

Это позволит быстрее передвигаться не только автомобилистам, но и горожанам, которые пользуются общественным транспортом, подчеркнул эксперт. "Современные магистрали предусматривают также создание комфортных пешеходных зон", — отметил Шумаков.

За последние десять лет город совершил настоящий прорыв в развитии транспортной системы. Сеть дорог увеличилась более чем на тысячу километров. Кроме того, активно строится метро.

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