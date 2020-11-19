Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за снежного циклона

Непогода спровоцировала транспортный коллапс

Режим ЧС введён во Владивостоке, где ликвидируют последствия стихии. Город принял на себя самый мощный удар циклона, который принёс в Приморье снегопады, ледяной дождь и штормовой ветер. Всюду поваленные деревья. Из-за обрывов ЛЭП остались без электроснабжения более 126 тысяч жителей. Многие также жалуются на сбои в подаче воды и тепла в дома. Непогода спровоцировала транспортный коллапс - отменяются авиарейсы, не работает паромное сообщение, ходят с задержками поезда, местами ограничено автомобильное движение.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"