Британские медики разработали антикоронавирусный спрей для носа

В составе – давно известные компоненты

Спрей для носа, который может защитить от коронавируса, разработали британские ученые. Как заявили исследователи из университета в Бирмингеме, все использованные материалы уже разрешены к употреблению в человеческом организме – так что продукт выйдет на рынок по упрощенной схеме.

"Спрей для носа… разработан в университете Бирмингема с использованием материалов, уже имеющих разрешение на использование в человеческом организме... от регуляторов Британии, Европы и США. Данные компоненты широко используются в медицине, при производстве лекарств и даже продуктов питания", - говорится в заявлении.

В составе спрея, в частности, каррагинан. Это антивирусный агент – который в то же время используется в пищевой промышленности в качестве загустителя. Второй компонент - геллан – удерживает препарат на поверхности клеток в носу человека. По данным исследователей, спрей подавлял инфекцию и действовал в течение 48 часов. Другие ученые эффективность препарата пока не проверяли.

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