ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Британские медики разработали антикоронавирусный спрей для носа

17:05
  • четверг
  • 19 ноября 2020

В составе – давно известные компоненты

Спрей для носа, который может защитить от коронавируса, разработали британские ученые. Как заявили исследователи из университета в Бирмингеме, все использованные материалы уже разрешены к употреблению в человеческом организме – так что продукт выйдет на рынок по упрощенной схеме.
Серийный убийца умер от коронавируса в Британии

"Спрей для носа… разработан в университете Бирмингема с использованием материалов, уже имеющих разрешение на использование в человеческом организме... от регуляторов Британии, Европы и США. Данные компоненты широко используются в медицине, при производстве лекарств и даже продуктов питания", - говорится в заявлении.

В составе спрея, в частности, каррагинан. Это антивирусный агент – который в то же время используется в пищевой промышленности в качестве загустителя. Второй компонент - геллан – удерживает препарат на поверхности клеток в носу человека. По данным исследователей, спрей подавлял инфекцию и действовал в течение 48 часов. Другие ученые эффективность препарата пока не проверяли.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ситуация с коронавирусом в Великобритании
Ситуация с коронавирусом в Великобритании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.