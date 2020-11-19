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Суд избрал меру пресечения Михаилу Меню

16:57
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Суд запретил ему покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок

Басманный суд в четверг избрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий аудитору Счетной палаты, экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню.
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Таким образом, на время предварительного следствия он будет на свободе, передает "ТВ Центр". До 18 января ему нельзя выходить из дома больше чем на два часа в день, общаться с другими фигурантами дела и свидетелями, запрещено использовать связь, в том числе и интернет.

Данную меру пресечения накануне согласовал Совет Федерации по запросу Генерального прокурора. Следственный комитет предъявил Меню обвинение в растрате 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Вину он не признает.

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