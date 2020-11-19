Суд избрал меру пресечения Михаилу Меню

Суд запретил ему покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок

Басманный суд в четверг избрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий аудитору Счетной палаты, экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню.

Таким образом, на время предварительного следствия он будет на свободе, передает "ТВ Центр". До 18 января ему нельзя выходить из дома больше чем на два часа в день, общаться с другими фигурантами дела и свидетелями, запрещено использовать связь, в том числе и интернет.

Данную меру пресечения накануне согласовал Совет Федерации по запросу Генерального прокурора. Следственный комитет предъявил Меню обвинение в растрате 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Вину он не признает.

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