Минобороны России создало в Карабахе еще пять гуманитарных центров

Указание дал глава ведомства Сергей Шойгу

Минобороны России создало в Нагорном Карабахе еще пять гуманитарных центров. Указание дал глава ведомства Сергей Шойгу, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной.

"Для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования (центры координации гуманитарного реагирования: "Север" и "Юг", сводный отряд МЧС России) дополнительно сформированы пять центров…", - говорится в сообщении военного ведомства.

По информации Минобороны, на территории Нагорного Карабаха будут действовать Центр гуманитарного разминирования, Центр транспортного обеспечения, Центр медицинского обеспечения, Центр торгово-бытового обеспечения. Создан и Центр примирения враждующих сторон, в составе которого - отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, редакция "Вестник миротворца".

Лидеры России, Армении и Азербайджана 10 ноября подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Соглашение подразумевает размещение в регионе российского миротворческого контингента.

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