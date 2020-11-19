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Минобороны России создало в Карабахе еще пять гуманитарных центров

17:31
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Указание дал глава ведомства Сергей Шойгу

Минобороны России создало в Нагорном Карабахе еще пять гуманитарных центров. Указание дал глава ведомства Сергей Шойгу, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной.
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"Для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования (центры координации гуманитарного реагирования: "Север" и "Юг", сводный отряд МЧС России) дополнительно сформированы пять центров…", - говорится в сообщении военного ведомства.

По информации Минобороны, на территории Нагорного Карабаха будут действовать Центр гуманитарного разминирования, Центр транспортного обеспечения, Центр медицинского обеспечения, Центр торгово-бытового обеспечения. Создан и Центр примирения враждующих сторон, в составе которого - отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, редакция "Вестник миротворца".

Лидеры России, Армении и Азербайджана 10 ноября подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Соглашение подразумевает размещение в регионе российского миротворческого контингента.

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