Глава Минцифры обсудил с губернатором Омской области проблему "Лехи из деревни"

По итогам состоялся разговор с операторами сотовой связи

Проблему отсутствия интернета в малонаселенных пунктах Омской области обсудил глава Минцифры Максут Шадаев с губернатором региона Александром Бурковым. Поводом для беседы стало обращение жителя села Станкевичи Называевского района Алексей Дудоладова, известного как "Леха из деревни".

Ранее студент, которого в сети называют также "омский колхозник", разместил в соцсети Tik-Tok видеообращение к губернатору Буркову. Молодой человек рассказала, что не может учиться дистанционно в институте водного транспорта – поскольку в деревне нет качественного интернета. Чтобы "поймать" сеть, Алексею приходится карабкаться на березу в 300 метрах от околицы.

Шадаев и Бурков на встрече договорились ускорить реализацию программы по устранению цифрового неравенства в Омской области, обеспечив интернетом населенные пункты от 100 до 500 жителей. Обсудили и перспективы обеспечения населенных пунктов до 100 жителей, сообщил Бурков в подписи к выложенному в Instagram селфи с Шадаевым.

Бурков позже сообщил о встрече с операторами сотовой связи. Губернатор отметил в беседе с ними: Алексей Дудоладов "вежливо напомнил с березы" о том, что 1% населения не имеет доступа к сети – а это по области 500 деревень, передает РИА Новости.

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