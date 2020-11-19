Суд заключил под стражу зампреда правительства Московской области

Под арестом Куракин будет до 17 января

Заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Куракин заключен под стражу. Решение принял 19 ноября Басманный суд Москвы. На тот же двухмесячный срок отправятся под арест двое других фигурантов дела о взятке в особо крупном размере - Максим Ан и Владислав Холодков.

"Суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Дмитрия Куракина, Максима Ана и Владислава Холодкова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 января", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Куракин, Ан и Холодков подозреваются в преступлениях, связанных с военным имуществом - лесами и земельными участками. Эти преступления были совершены, когда Куракин возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны России.

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