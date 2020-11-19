Депутат МГД Герасимов: в бюджете нужно изыскать средства на программу капремонта и реставрации театров

Парламентарий объяснил, почему это важно

Проект бюджета Москвы на 2021 – 2023 годы взвешенный, социальный; документ предусматривает продолжение программы развития в городском хозяйстве. Об этом заявил депутат Московской городской думы Евгений Герасимов.

В то же время парламентарий обратил внимание на позиции, которые требуют продолжения работы. Так, бюджетные ограничения коснулись ряда направлений сферы культуры. Евгений Герасимов отметил, что в связи с пандемией логика авторов документа понятна, однако он собирается внести соответствующие поправки.

"Я намерен добиваться продолжения комплексной программы по капитальному ремонту, реконструкции и реставрации ряда московских театров", - приводит АГН "Москва" слова депутата.

Герасимов отметил, что программу по капремонту, реконструкции и реставрации столичных театров, стартовавшую в 2011 году, нельзя останавливать.

По его словам, "здания нужно спасать сейчас, а не завтра или послезавтра". "Иначе мы можем многое потерять", - сказал депутат. Он также указал, что во время коронавирусных ограничений удобнее всего вести работы по ремонту и реставрации учреждений.

"Культура, искусство – это символ надежды на лучшее, на возвращение к полноценной жизни", - сказал депутат.

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