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Американцы выстроились в очереди за туалетной бумагой

19:00
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Ажиотажный спрос также на дезинфицирующие салфетки и вино

Быстрое распространение коронавирусной инфекции в США вызвало ажиотажный спрос на туалетную бумагу. Американцы в панике скупают также дезинфицирующие салфетки, вино, смеси для выпечки и другие товары первой необходимости, пишет газета The Washington Post.
В США число умерших от COVID-19 превысило четверть миллиона

Издание напоминает, что ажиотаж в магазинах наблюдался в США в начале пандемии. Тогда с полок также исчезли дезинфицирующие и чистящие средства, туалетная бумага и салфетки. Производители и владельцы магазинов заверяют американцев, что на сей раз они подготовились и перебоев с поставками не будет. Тем не менее, в некоторых супермаркетах уже пришлось ввести ограничения на продажу определенных товаров.

Соединенные Штаты занимают первое место мире по числу выявленных случаев COVID-19: по данным университета Джонса Хопкинса,  в стране зафиксировано более 11,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 250 тысяч пациентов скончались.

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