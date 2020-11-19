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Венгрия начала испытания вакцины "Спутник V"

19:32
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Заявки на приобретение российского препарата поступили из 50 стран

В Венгрию поступили первые образцы российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Венгерские медики получили 10 доз препарата и приступают к лабораторному тестированию. Они должны одобрить вакцину для использования в стране, сообщил в Facebook глава венгерского МИД Петер Сийярто.
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Вакцина от коронавируса "Спутник V" разработана институтом имени Гамалеи. Ее зарегистрировал Минздрав 11 августа, сейчас продолжаются пострегистрационные испытания. Исследования проходят на 40 тысячах добровольцев, половина из них уже вакцинирована. По данным промежуточных испытаний, эффективность вакцины - на уровне 92%.

Клинические исследования вакцины сейчас идут в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Индии. Россия уже получила заявки на приобретение более 1,2 миллиарда доз "Спутника V", их прислали более 50 стран. Для поставок на зарубежные рынки препарат будут производить в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее.

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