Разгрузить центр и связать районы: зачем Москве Хордовое кольцо

В столице дорожное строительство ведется по новым стандартам

Объемы дорожных работ в России в этом году выросли, несмотря на введение ограничительных мер из-за коронавируса. Вместо запланированных 6 тысяч объектов в порядок привели 7 тысяч. Такие цифры обнародованы в четверг на ежегодной транспортной неделе в Москве. Столица остается флагманом дорожного строительства: с начала года дорожная сеть мегаполиса выросла более чем на 100 километров. Входит в завершающую стадию проект "Хордовое кольцо" - четыре бессветофорных скоростных магистрали, которые соединят периферийные районы, минуя центр.

Автомобилей в Москве становится больше, а пробок при этом - меньше. Этот факт, пожалуй, лучше всего объясняет, зачем столько средств и сил вкладывается в столичные дороги. За 10 лет модернизированы почти все вылетные магистрали и 17 ключевых развязок на МКАДе - движение там ускорилось за счет строительства направленных съездов. Но обновленная радиально-кольцевая система - это лишь часть глобального плана.

"Мы продолжаем, несмотря на определенные проблемы, связанные с пандемией, активное дорожное строительство. Глобальным проектом являются четыре хорды. Северо-Западная хорда построена. Северо-Восточная хорда построена на две трети. Один из самых молодых проектов - это Юго-Восточная хорда, сегодня уже построена тоже на треть", - отметил Сергей Собянин.

Хорды, с одной стороны, будут обеспечивать выезд транспорта за МКАД, минуя центр города. С другой - свяжут районы, которые раньше были оторваны друг от друга.

Северо-Западная хорда полностью открыта для автомобилистов, на Северо-Восточной запущено движение по шести участкам, по трем на Южной рокаде - она обеспечила диагональную связь между западной, южной и юго-восточной частями города, разгрузив МКАД и ТТК. Юго-Восточная хорда еще строится. Но уже сейчас ощутим общий эффект. У водителей стало больше альтернативных маршрутов, время в пути сократилось и стало более предсказуемым.

"Во всяком случае, можно уже достаточно спокойно ездить даже в рабочий день. Перемещение стало быстрым. И я сейчас, условно говоря, могу планировать что-то в этом городе. До этого я мог планировать перемещение только на метро", - рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Хорды были предусмотрены генпланом еще 70-х годов, но именно сейчас эту идею получилось воплотить, внеся необходимые коррективы.

"Москва сейчас отдает долги, навёрстывает упущенное в 90-е и за более ранние периоды. А также отдает долги за не совсем оправдавшуюся концепцию советского градостроительства, когда предполагалось, что личный транспорт будет развиваться очень медленно и постепенно. А в 90-х произошла взрывная автомобилизация. А дороги, наоборот, не строились", - отметил начальник управления стратегической оптимизации дорожного движения ГКУ ЦОДД правительства Москвы Андрей Мухортиков.

Сейчас в дорожное строительство пришли новые технологии и стандарты. Специалисты просчитывают не только пропускную способность, но и влияние на окружающую среду каждого отдельного участка. Запуск Северо-Восточной хорды имеет не только важнейшее транспортное значение - ведь время в пути между этими округами уменьшится на 40 минут – но и огромный положительный эффект для экологии: количество вредных выбросов сократится минимум на 10%.

"Мы приступили к строительству последнего участка Северо-Восточной хорды, связывающего Открытое и Ярославское шоссе. По итогам рассмотрения всех возможных вариантов было принято решение проложить трассу в полосе отвода железнодорожных путей Московского центрального кольца", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Вдоль Северо-Восточной хорды высадят более 10 тысяч деревьев и кустарников. Где необходимо, построят свето- и шумозащитные экраны. Новые автомобильные дороги делают удобным и наземный общественный транспорт. В совокупности с метрополитеном, МЦК, МЦД, строящейся вокруг Москвы Центральной кольцевой автомобильной дорогой, Москва в ближайшей перспективе получит, по мнению многих экспертов, самую развитую транспортную систему в мире.

Виктор Прокушев, Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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