В Европе каждые 17 секунд умирает пациент с коронавирусом

Лидеры ЕС пытаются договориться, как справиться с пандемией

Пандемию коронавируса обсуждают в четверг на саммите Евросоюза. Встреча проходит в формате видеоконференции. В прошлый раз европейские лидеры общались по этому вопросу в конце октября и тогда же объявили, что ограничительные меры в Европе сохранятся на весь следующий год. Ситуация в ЕС близка к критической. В некоторых странах Союза не осталось ни одного свободного места в отделениях интенсивной терапии. Число жертв коронавируса ежедневно увеличивается сразу на несколько тысяч человек.

В туристическом Брюгге на карантин теперь отправляют даже лебедей из центрального парка. Вторая волна ковида с новой силой захлестнула и Бельгию, и всех ее соседей по Евросоюзу. По данным ВОЗ, в европейском регионе каждые 17 секунд умирает пациент с COVID-19.

"Мы видим крайне тревожные сигналы, связанные с перегруженностью систем здравоохранения. Во Франции отделения интенсивной терапии последние 10 дней были загружены более чем на 95%. В Швейцарии отделения уже на полную мощность. На прошлой неделе в Европе зарегистрировано более 29000 новых смертей, связанных с COVID-19", - сообщил директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Тревожные сигналы со всех уголков ЕС. В Австрии число заболевших каждый день растет на 10 тысяч. Цифры в 10 раз больше весенних. Во Франции, Италии и Испании - 30 тысяч новых больных ежедневно. При этом, в отличие от Парижа, Рим и Мадрид пока не вводят всеобщий локдаун - экономика просто не выдержит. Чтобы при этом хоть как-то сократить заболеваемость, правительство Испании решило вполовину снизить цены на медицинские маски.

Коронавирус сильно бьет и по состоянию европейской экономики. Даже Германия - экономический локомотив Еврозоны - встречает конец 2020-го в минусе.

Что делать, европейские лидеры в четверг обсуждают на внеочередном видео-саммите. Еще летом страны согласовали план помощи пострадавшей от вируса экономике - в 750 миллиардов евро. Договорились увеличить отчисления в бюджет. Эту сделку тогда называли исторической для единой Европы. А теперь - одним из худших моментов в ее истории: Польша и Венгрия грозят наложить на документ вето, если из него не вычеркнут статью о верховенстве европейского права над национальным. Чем сильно нервируют Брюссель.

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что в интересах каждого, как можно быстрее решить этот вопрос. От этого зависят рабочие места. Экономика зависит от этого! И ведь все, что мы просим взамен - уважать те соглашения, которые вы сами когда-то и подписали!" – отметил заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

В случае, если финансовый пакет не будет принят, ЕС сможет сверстать чрезвычайный бюджет сроком на год, а не на 7, как планировалось. Более того, помощь странам-членам на борьбу с коронавирусом окажется заморожена. Но Будапешт пока не соглашается. В Венгрии понимают, в противном случае придется жить под диктовку Брюсселя. Например, согласиться принять беженцев. Чему страна до сих пор сопротивлялась.

"Мы никогда не поддадимся на этот идеологический шантаж. Все происходящее абсолютно безответственно с точки зрения морали. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на оказании помощи и борьбе с ковидом, определенные страны устраивают идеологические дебаты и пытаются надавить на нас", - говорит министр юстиции Венгрии Джудит Варга.

В борьбе с ковидом у Будапешта тоже своя позиция. Брюссель запретил стране использовать российскую вакцину без сертификации в ЕС. Поэтому Венгрия решила принять участие в клинических испытаниях препарата. Первые образцы уже доставлены в больницы.

Что касается общеевропейской вакцины, то сроки ее появления на рынке пока не ясны. А вторая волна пандемии, по данным ВОЗ, продлится в Европе около 6 месяцев.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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