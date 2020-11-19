Адвокат Трампа считает, что нарушения на выборах были спланированы

По словам адвоката Трампа, у них достаточно доказательств фальсификации голосования

Нарушения на президентских выборах в США были хорошо организованы и централизованно координировались. Об этом заявил личный адвокат Дональда Трампа на пресс-конференции по итогам расследования республиканцев. Руди Джулиани подчеркнул, что основной целью мошенники выбрали крупные города, которые контролируют демократы. А главной лазейкой для сторонников Джо Байдена стало голосование по почте, против которого изначально выступал действующий президент.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"