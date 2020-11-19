ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Адвокат Трампа считает, что нарушения на выборах были спланированы

22:54
  • четверг
  • 19 ноября 2020

По словам адвоката Трампа, у них достаточно доказательств фальсификации голосования

Нарушения на президентских выборах в США были хорошо организованы и централизованно координировались. Об этом заявил личный адвокат Дональда Трампа на пресс-конференции по итогам расследования республиканцев. Руди Джулиани подчеркнул, что основной целью мошенники выбрали крупные города, которые контролируют демократы. А главной лазейкой для сторонников Джо Байдена стало голосование по почте, против которого изначально выступал действующий президент.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Голосование в США
Голосование в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.