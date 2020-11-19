В Пекине заявили о готовности защищать интересы России и Китая

Стали известны подробности телефонного разговора Лаврова и главы МИД Китая

Ежегодный саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества начитает работу под председательством Малайзии. Впервые - из-за пандемии коронавируса - в режиме видеоконференции.

В пятницу участие в работе форума примет Владимир Путин. Вопросы преодоления последствий пандемии станут главной темой дискуссии. А в преддверии форума о готовности содействовать странам региона в противодействии коронавирусу и восстановлении экономики заявили министры иностранных дел России и Китая.

Сергей Лавров и Ван И обсудили по телефону вопросы сотрудничества наших стран, в том числе партнёрства в решении международных проблем. Как подчеркнул Ван И, Пекин готов вместе с Москвой противостоять политике односторонних действий, протекционизма и травли со стороны некоторых стран, а также гарантировать справедливость и беспристрастие в решении спорных вопросов, пишут argumenti.ru.

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