При установке рождественской ели в Нью-Йорке нашли совенка

После того, как птенец полностью восстановит силы, его выпустят на волю

Неожиданная находка в Нью-Йорке. Рабочие, которые устанавливали рождественскую ель у Рокфеллер-центра, обнаружили в её ветвях птенца.

Выяснилось, что это североамериканский мохноногий сыч - самый маленький представитель совообразных. Он, похоже, не успел улететь, когда дерево срубили и упаковали для транспортировки. За 3 дня маленький пленник преодолел путь в 270 километров, передает "ТВ Центр".

В Нью-Йорке совёнку дали имя Рокфеллер и отправили на реабилитацию в местный Центр дикой природы.

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