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Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

20:09
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Неприятности продлятся до утра пятницы

Сильный ветер и гололедица ожидаются в столице в ближайшие часы. Экстренное предупреждение распространил московский главк МЧС. До утра пятницы, 20 ноября, из дома лучше не выходить, советуют жителям Москвы.
Гололед в Москве исчезнет к пятнице

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 20.00 часов 19 ноября до 09.00 часов 20 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 14-19 м/с, гололедица, местами сильная", - предупредили в МЧС.

Москвичам рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если все же пришлось выйти на улицу, надо обходить шаткие конструкции, рекламные щиты – и ни в коем случае не укрываться под деревьями.

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