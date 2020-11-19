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Премьер Украины готовит "интеллектуальный" локдаун

20:35
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Шмыгаль сообщил, что страну ждут испытания

Ужесточение карантинных мер из-за коронавируса на Украине возможно. Не исключен и локдаун – однако, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, у украинского правительства к этому особый подход.
Украина подошла к "точке невозврата" из-за коронавируса

"Возможны локдауны, карантин выходного дня или в иной форме. Но мы хотим делать это очень интеллектуально", - цитирует премьера издание "Новое время".

По последним данным минздрава Украины, в стране заболели 583 510 человек. Выздоровели 266 479 пациентов, умерли 10 369.

Шмыгаль предупредил украинцев, что их ждут испытания, связанные с падемией. Этого не надо бояться и скрывать, считает украинский премьер. По словам Шмыгаля, на крайние меры власти пойдут, если "медицинская система окажется заполнена на 100%" - и то только после консультаций с мэрами и представителями бизнеса.

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