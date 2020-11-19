В Берлине назвали "мафиозными" действия США в отношении "Северного потока-2"

Цель Вашингтона - форсировать продажи собственного СПГ в Европе

Политика США в отношении "Северного потока-2" с приходом нового президента едва ли изменится. Главе комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаусу Эрнсту действия Вашингтона напоминают методы мафии.

"Мне это немного напоминает мафиозные методы. Так действует мафия, она говорит владельцу бара: "Если вы не заплатите за покровительство, то я перекрою бизнес", - заявил депутат во время слушаний в германском парламенте, посвященных реализации проекта.

Эрнст подчеркнул: в Германии не желают покровительства американцев – а хотят сами определять энергетическую политику государства. По словам главы парламентского комитета, США добиваются остановки "Северного потока - 2", чтобы форсировать продажи собственного СПГ в Европе. При этом инициатива ужесточения санкций против проекта газопровода исходит как от республиканцев, так и от демократов, отметил депутат.

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