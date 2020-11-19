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Глава Роспотребнадзора заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в России

21:22
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Однако взрывного роста заболеваемости не наблюдается

Напряженной назвала ситуацию с коронавирусом в России глава Роспотребнадзора Анна Попова. Обстановка продолжает ухудшаться. В то же время, ни в одном регионе не зафиксировано взрывного роста заболеваемости.
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"Ситуация, безусловно, напряженная, но взрывного роста мы не видим ни в одном субъекте Российской Федерации. Но вместе с тем постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно", - заявила Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Глава Роспотребнадзора призвала россиян без особой необходимости не посещать общественные места. По словам Поповой, нужно поберечь себя и близких.

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