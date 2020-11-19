ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Попова: локдаун для сдерживания COVID-19 в России не понадобится

21:36
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Достаточно уже введенных мер

Введенных в России мер профилактики распространения коронавируса вполне достаточно. Карантин для сдерживания COVID-19 не понадобится – при условии, что россияне будут соблюдать рекомендации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Роспотребнадзор сократил срок выполнения теста на коронавирус

"Для того чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила. Не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах Федерации, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Глава Роспотребнадзора напомнила: главное – носить маску, часто мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Ранее Попова признала, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной и даже ухудшается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.