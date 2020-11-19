Попова: локдаун для сдерживания COVID-19 в России не понадобится

Достаточно уже введенных мер

Введенных в России мер профилактики распространения коронавируса вполне достаточно. Карантин для сдерживания COVID-19 не понадобится – при условии, что россияне будут соблюдать рекомендации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Для того чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила. Не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах Федерации, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Глава Роспотребнадзора напомнила: главное – носить маску, часто мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Ранее Попова признала, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной и даже ухудшается.

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