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Воробьев заявил о "хорошей динамике" ситуации с COVID-19 в Подмосковье

21:57
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Выписывается больше пациентов, чем поступает в больницы

В Московской области за минувшую неделю дополнительно привлекли для работы с пациентами с коронавирусом почти 800 врачей и специалистов среднего медперсонала. В подмосковных больницах остаются около 12 тысяч пациентов с COVID-19, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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"Порядка 5% от 12 тысяч госпитализированных - в тяжелом состоянии. 200 из них на ИВЛ, порядка 4-4,5 тысячи пользуются кислородом", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".

В то же время, отметил губернатор Подмосковья, в госпиталях свободны от 22% до 28% инфекционных коек. В последние две недели из больниц выписывается больше пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, чем поступает в лечебные учреждения. "То есть выписываем больше. Таким образом, хорошая динамика на койках", - отметил губернатор.

По последним данным, в Подмосковье выявлено 100 050 случаев COVID-19 - второе место в России после Москвы по этому показателю. Выздоровели 73 338 пациентов.

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