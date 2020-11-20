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"Военно-политический союз уже сложился": эксперт оценил отношения России и Китая

08:53
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Алексей Маслов уверен, что у США не получится приманить Китай из-за событий последних лет

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили отношения России и Китая. Можно ли говорить, что нынешняя ситуация в мире способствует укреплению стратегического партнёрства России и Китая? Возросло ли на фоне политики США последних лет влияние Москвы и Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Что может предпринять Вашингтон для противодействия дальнейшему усилению российско-китайских связей? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил исполняющий обязанности главы Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

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"Для Китая стратегическое партнерство – это, скорее, форма вежливости. Для России это еще и наполнение в виде торговли и безопасности, всеобъемлющего подхода к решению проблем. Когда мы об этом говорим, то это значительно глубже. <…> Давление на Россию продолжится, а вот Китаю будут предлагать пряники. России – кнут, чтобы развести две страны. Но вряд ли Китай можно приманить к США из-за событий последних лет, несмотря на торговлю между ними. <…> Россия и Китай каждый год проводят совместные военные учения. Так что подписывать каких-то военных союзов не нужно. Военно-политический союз уже сложился", - сказал эксперт.

Полный комментарий Маслова смотрите в видео.

В пятницу начинает работу ежегодный саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества под председательством Малайзии. Впервые из-за пандемии коронавируса в режиме видеоконференции. В пятницу участие в работе форума примет Владимир Путин. Преодоление последствий пандемии - главная тема дискуссии.

В преддверии саммита о готовности содействовать странам региона в борьбе с коронавирусом и восстановлении экономики заявили министры иностранных дел России и Китая. Сергей Лавров и Ван И обсудили по телефону вопросы сотрудничества наших стран, в том числе партнёрства в решении международных проблем. Китайский министр подтвердил готовность Пекина "защитить законные права и интересы двух стран и гарантировать международную справедливость и беспристрастие".

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