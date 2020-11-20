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Стало известно, когда в Центральной России выпадет снег

08:37
  • пятница
  • 20 ноября 2020

В конце ноября ожидается похолодание

В некоторые районы Московской области зима может прийти уже на следующей неделе – синоптики прогнозируют снегопады. По мнению экспертов, к осадкам стоит подготовиться всем жителям Центральной России.
Гололед в Москве исчезнет к пятнице

"К декабрю надо готовить санки и лыжи. Но у нас зимы по всем многолетним наблюдениями становятся теплее. В этом году мы прогнозируем более холодную зиму, чем в предыдущем год. У нас была самая теплая зима для Центральной России в 2019-2020 году. Но все равно нынешняя зима будет теплее климатической нормы. Снег будет, отрицательные температуры будут", - рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Метеоролог предупредил, что в Подмосковье снег выпадет на границе с Ярославской и Владимирской областями, однако сугробов, как и сильных снегопадов, не будет. "Но визуально снежный легкий покров в единицы сантиметров вполне допускаем в третьей декаде", - отметил Варакин.

Он уточнил, что следующая неделя также принесет в Центральный регион гололедицу и колебания температуры. Заметнее всего непогода будет на западе - от Смоленской до Ленинградской областей. Что касается столицы, то там неблагоприятных погодных явлений будет меньше.

Отрицательные температуры установятся в Европейской части страны в последние пять дней ноября, передает РИА Новости.

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