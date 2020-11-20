ГИБДД будет по-новому выявлять нетрезвых водителей за рулем

Результат покажут через 15 секунд

Инспекторы ГИБДД получат приборы для быстрого выявления алкоголя и наркотиков в организме водителя.

Новые приборы определяют наличие запрещенных веществ в слюне и в воздухе. Они показывают результат уже через 15 секунд, рассказал РИА Новости начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников. После этого водителя направят на медосвидетельствование.

"Это не алкотестер – это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ", - отметил он.

Ранее в Минпромторге заявили, что планируют разработать концепцию алкозамков, которые срабатывают, когда за руль садится выпивший человек. Они реагируют на пары алкоголя и блокируют зажигание.

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