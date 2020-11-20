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В Сенегале больше сотни рыбаков госпитализированы с неизвестной болезнью

08:56
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Для заболевших выделили стадион

На западе Сенегала более сотни рыбаков заразились ранее неизвестной болезнью. Сообщается, что очаг заболевания располагается между двумя портовыми городами: Мбур и Рюфиск, вблизи сенегальской столицы Дакара.

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На коже заболевших врачи обнаружили высыпания в виде струпьев, также болезнь сопровождается зудом по всему телу и раздражением глаз. При этом наиболее пораженными оказываются те участки, которые контактировали с водой из океана. Существует версия, что источник заболевания находится в море, поскольку болеют только рыбаки, ведущие промысел между Рюфиском и Мбуром.

"Накануне были 82 пациента, но позже нам сказали, что как минимум 200 человек пострадали от этого", — заявил губернатор столичного региона страны Аль Хассан Салл.

Всех больных с симптомами госпитализируют на территории стадиона в Рюфиске. Отмечается, что заболевшие рыбачили в одном районе Атлантического океана. Теперь на этом участке временно запрещено ловить рыбу, пробы воды взяты на анализ.

Местные власти, включая мэра Рюфиска и главы районной медслужбы, провели срочное совещание с участием представителей рыболовной отрасли, передает РБК.  

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