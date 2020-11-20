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В Госдуме назвали существующую пенсионную систему людоедской

08:35
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Она не обеспечит людям достойную пенсию

Россия должна вернуться к выплатам пенсий из бюджета. К этому призвал лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. По его мнению, идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась.

Действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, "она банкрот", считает Миронов. Страховая пенсия едва превышает прожиточный минимум. Саму систему он назвал "людоедской", поскольку она отнимает у граждан 22% дохода. Ситуация с накопительными пенсиями складывается "еще хуже".

"В 2022 году их средний размер не превысит 1300 рублей", — добавил политик.

Миронов полагает, что неэффективность пенсионной системы несет в себе колоссальные политические риски, а попытки исправить ситуацию делают ее только хуже. Выход он видит в масштабной ревизии.

"Необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же", — заявил Миронов.

Это позволит снизить риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений и срежет нецелевые расходы, в частности, содержание офисов ПФР и "раздутых" штатов фонда.

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