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Ехавшая в роддом беременная женщина и ребенок провалились под лед и погибли

08:55
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Всего в машине находились шесть человек

В Ханты-Мансийском автономном округе легковой автомобиль провалился под лед, погибли два человека - беременная женщина и девочка, которой нет еще и года от роду. 

Трагедия произошла утром 20 ноября в 12 километрах от поселка Сосьва (Березовский район) на берегу реки Северная Сосьва возле устья Ляпин. 29-летняя женщина ехала в роддом на 32 неделе беременности.

"Они поехали ставить беременную женщину на учет в клинику. Почему они это сделали только на седьмом с половиной месяце беременности, предстоит выяснить", - рассказали изданию Znak.com в полиции.

Всего в салоне находились шесть человек: мужчина 1991 года рождения, две женщины 1988 и 1991 годов рождения, а также девочки 2010, 2014 и 2020 годов рождения.

В какой-то момент по неизвестной пока причине автомобиль Chevrolet Niva начал уходить под воду. Четыре человека, в том числе двое детей, смогли выбраться на берег. Сейчас они находятся в больнице. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Беременная и ребенок 2020 года рождения погибли.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, но известно, что мужчина находившийся за рулем, не имел прав, а машина на учете в ГИБДД не состояла, отметили в УМВД России по Югре.

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