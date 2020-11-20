В Раде приравняли отказ от российской вакцины к убийству украинцев

Об этом заявил один из украинских депутатов

Депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин обвинил украинские власти в соучастии в убийстве собственного народа. По его мнению, решение отказаться от российской вакцины от COVID-19 без обеспечения альтернативных вариантов было крайне неразумным.

Волошин подчеркнул, что Украина могла последовать примеру Белоруссии и начать производство российской вакцины на своей территории по лицензии.

"В любом случае, какая-то альтернатива должна быть предложена. А если ее нет, ну тогда извините, действительно позиция нашей власти не закупать и не организовывать производство здесь российской вакцины, не имея никакой альтернативы – вот это уже действительно соучастие в убийстве украинцев", - считает политик.

Депутат подчеркнул, что политические интересы не должны стоять выше жизни и здоровья граждан. Он добавил, что в случае платной вакцинации далеко не все украинцы смогут позволить себе прививку, передает РИА Новости. "И мы тогда получим вообще жуткую ситуацию, самую худшую, которую только можно представить", - добавил Волошин.

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